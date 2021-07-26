Эксперты опровергли распространенный миф об электромобилях

В отчете ICCT оценивали объемы выбросов от пользующихся популярностью электромобилей среднего размера, зарегистрированных в этом году в Америке, Европе, Индии и КНР. На эти государства приходится 70% мировых продаж машин с электроприводом и данные, согласно версии ICCT, являются репрезентативными. В результате анализа выяснилось, что в Европе выбросы электромобилей за весь период эксплуатации на 66-69% ниже, чем у машин на топливе. Относительно Соединенных Штатов, за тот же период электрокары должны произвести на 60-68% выбросов меньше, в КНР — на 37-45%, в Индии — на 19-34%. Более низкие показатели в странах азиатского региона связаны с тем, что добыча электроэнергии здесь в основном основана на сжигании угля.