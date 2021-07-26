Эксперты опровергли распространенный миф об электромобилях

Электромобилями выделяется меньший объем выбросов, чем машинами на двигателе внутреннего сгорания. Эти данные приводятся в опубликованном отчете Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT).
Заблуждение о том, что электрокары загрязняют экологию не меньше, чем традиционные машины, развеяли специалисты некоммерческой организации по анализу влияния автотранспорта на экологию. Как отметил исследователь Георг Бикер (Georg Bieker), миф о вреде электромобилей распространяют лоббисты автомобильной промышленности.
В отчете ICCT оценивали объемы выбросов от пользующихся популярностью электромобилей среднего размера, зарегистрированных в этом году в Америке, Европе, Индии и КНР. На эти государства приходится 70% мировых продаж машин с электроприводом и данные, согласно версии ICCT, являются репрезентативными. В результате анализа выяснилось, что в Европе выбросы электромобилей за весь период эксплуатации на 66-69% ниже, чем у машин на топливе. Относительно Соединенных Штатов, за тот же период электрокары должны произвести на 60-68% выбросов меньше, в КНР — на 37-45%, в Индии — на 19-34%. Более низкие показатели в странах азиатского региона связаны с тем, что добыча электроэнергии здесь в основном основана на сжигании угля.
Георг Бикер уточнил, что электромобиль становится существенно экологичнее обычной машины приблизительно через год после начала его использования.
"Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания любого типа недоступно обеспечить уменьшение выбросов парниковых газов, требуемое нам для жизни в условиях климатических изменений", — подытожил исследователь.