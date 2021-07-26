Отказался от освидетельствования: видеоблогер остался без прав

Видеоблогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на полтора года. Кроме того, он должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал LShot.

Фото: guseinn, ВКонтакте guseinn, ВКонтакте

Ранее, в начале июля, столичные полицейские остановили люксовый автомобиль Lamborghini Urus и заподозрили водителя внедорожника в употреблении алкогольных напитков. За рулем иномарки оказался популярный 27-летний видеоблогер Гусейн Гасанов.

Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но автолюбитель отказался его пройти, уточнили в МВД.

За отказ от освидетельствования на него оформили протокол и передали дело в суд.