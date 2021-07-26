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В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ

Lenta.ruиещё 2
59 минут назад

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в правительство России письмо, в котором предлагается включить в обязательную систему школьного образования полный теоретический курс правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Autonews.ru.

Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В НАС считают, что российские школьники получают недостаточно знаний о ПДД, что приводит к аварийным ситуациям, в частности, при использовании электротранспорта. Сдавать экзамен по знанию ПДД предлагается через ЕГЭ.

«В настоящее время полноценные уроки по ПДД заменены на проведение факультативных занятий вне учебного плана, конкурсов, издание газет, что не способно заменить системного образования в данной сфере», — приводит издание слова руководителя НАС Антона Шапарина.

Кроме того, он отметил, что на данный момент у молодых водителей наблюдается низкий уровень подготовки.

Ранее в ГИБДД захотели обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД. Причиной этого стало большое число аварий с нарушающими ПДД курьерами-велосипедистами.

Автоновости,Антон Шапарин,ГИБДД,Правительство РФ,
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