Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей на рынке

Он отметил, что рынок вторичных авто с начала этого года восстанавливается быстро, но противоположная тенденция наблюдается среди новых машин.

"Часть потребителей, которые хотели бы купить новые автомобили, не могут этого сделать", – отметил он.

Удалов считает, что рост спроса на машины с пробегом отчасти вызван увеличением стоимости новых автомобилей. Данное мнение также поддержал глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. Он подчеркнул, что на рынке вторичных авто может начаться подорожание из-за повышенного спроса.Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России. Оказалось, что злоумышленники чаще всего угоняли у россиян автомобили Hyundai, Kia и Toyota. Также в списке расположились и Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz.