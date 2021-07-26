Toyota Certified – новая программа сертификации автомобилей с пробегом

Компания ООО «Тойота Мотор» представляет новую программу сертификации автомобилей с пробегом Toyota Certified. Теперь клиентам официальных дилеров Тойота в России доступны автомобили с постгарантийной поддержкой до двух лет, прошедшие полную техническую проверку и предпродажную подготовку.

Фото: Партнерский материал Партнерский материал

В программе сертификации принимают участие только автомобили, ввезенные в Россию официальным дистрибьютором, в возрасте до шести лет и с пробегом менее 130 000 километров, без нарушений несущих элементов и геометрии кузова.

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Клиенты могут быть уверены в качестве, надежности и безопасности моделей благодаря четырем ключевым преимуществам новой программы.

Проверка сертифицированными специалистами

По условиям программы все автомобили проходят полную техническую инспекцию по 136 параметрам, которая включает проверку двигателя, передней и задней подвески, трансмиссии, электрооборудования, тормозной системы, а также осмотр на подъемнике и компьютерную диагностику. Все работы осуществляются специалистами, сертифицированными ООО «Тойота Мотор». По результатам проверки эксперт формирует специальный лист инспекции, предоставляющий будущему покупателю полную и достоверную информацию о состоянии автомобиля.

Полная готовность к эксплуатации

Комплекс проводимых работ гарантирует клиенту пробег не менее 3500 километров без замены масла, фильтров, тормозных колодок и дисков, а также щеток стеклоочистителей и шин. В ходе обслуживания доливаются до необходимого уровня все эксплуатационные жидкости, включая охлаждающую, тормозную, гидроусилителя руля и омывающую. Поэтому сертифицированный автомобиль не требует дополнительного сервисного обслуживания как минимум до ближайшего регламентного технического обслуживания.

Партнерский материал

Продвинутая предпродажная подготовка

Все автомобили проходят предпродажную подготовку кузова и глубокую очистку салона по специальной технологии, разработанной компанией Тойота для японского рынка. Работы включают химчистку интерьера с дезинфицированием и обработкой системы вентиляции парогенератором, а также очистку всех пластиковых панелей. Мойке подвергаются все кузовные панели, включая подкапотное пространство. Фары автомобиля проходят процедуру полировки, а на шины наносится состав, возвращающий им блеск и первоначальный глубокий цвет.

Полноценная постгарантийная поддержка

На модели Toyota, участвующие в программе Toyota Certified, распространяется постгарантийная поддержка, практически аналогичная покрытию на новые автомобили. Она предоставляется ООО «Тойота Мотор» с момента покупки и покрывает более чем 200 технических элементов. Поддержка рассчитана на срок до 24 месяцев или достижения 160 000 километров пробега и действует по всей территории России. Клиент может воспользоваться ею при условии прохождения технического обслуживания у официальных дилеров и партнеров Тойота со дня передачи автомобиля покупателю.