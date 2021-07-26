В России создали карбоновый кузов для Porsche 911

Специалисты TopCar Design меняют все кузовные панели на карбоновые. Полный тюнинг-кит включает 84 детали, и это без учёта опциональных кованых дисков и титановой выхлопной системы.

До конца июля будет представлен официальный пресс-релиз с ценами проекта. Можно со всей уверенностью сказать, что новинка будет намного дороже обвеса Stinger GTR второго поколения, цена которого вместе с покраской и установкой колеблется в пределах 50-52 тысяч долларов, что соответствует 3.7-3.85 миллионам рублей. На рынок авто выйдет в самое ближайшее время.