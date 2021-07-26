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Российские разработчики создали уникальный карбоновый кузов для Porsche 911

Car.ru
28 минут назад

Российская мастерская TopCar Design завершила уникальный проект Stinger GTR Сarbon, «переодев» Porsche 911 Turbo S серии 992 в уникальный карбоновый кузов. На всю работу потребовалось 9 месяцев. Планируется сделать 13 суперкаров серии Stinger GTR Limited.

В России создали карбоновый кузов для Porsche 911
Фото: Car.ruCar.ru

Специалисты TopCar Design меняют все кузовные панели на карбоновые. Полный тюнинг-кит включает 84 детали, и это без учёта опциональных кованых дисков и титановой выхлопной системы.

Стоит отметить, что проект Stinger GTR Limited Carbon Edition отличается повышенной сложностью, поскольку абсолютно все кузовные элементы были заменены.

До конца июля будет представлен официальный пресс-релиз с ценами проекта. Можно со всей уверенностью сказать, что новинка будет намного дороже обвеса Stinger GTR второго поколения, цена которого вместе с покраской и установкой колеблется в пределах 50-52 тысяч долларов, что соответствует 3.7-3.85 миллионам рублей. На рынок авто выйдет в самое ближайшее время.

Автоновости,Porsche 911,Porsche,
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