В России создали карбоновый кузов для Porsche 911

Российская мастерская TopCar Design завершила уникальный проект Stinger GTR Сarbon, «переодев» Porsche 911 Turbo S серии 992 в уникальный карбоновый кузов. На всю работу потребовалось 9 месяцев. Планируется сделать 13 суперкаров серии Stinger GTR Limited.
Специалисты TopCar Design меняют все кузовные панели на карбоновые. Полный тюнинг-кит включает 84 детали, и это без учёта опциональных кованых дисков и титановой выхлопной системы.
Стоит отметить, что проект Stinger GTR Limited Carbon Edition отличается повышенной сложностью, поскольку абсолютно все кузовные элементы были заменены.
До конца июля будет представлен официальный пресс-релиз с ценами проекта. Можно со всей уверенностью сказать, что новинка будет намного дороже обвеса Stinger GTR второго поколения, цена которого вместе с покраской и установкой колеблется в пределах 50-52 тысяч долларов, что соответствует 3.7-3.85 миллионам рублей. На рынок авто выйдет в самое ближайшее время.