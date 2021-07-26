Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В Эстонии завели дело за раскрашенный в цвета ДПС BMW

Вероника Полынина
1 час назад

В Эстонии завели уголовное дело на девушку, которая раскрасила свой автомобиль в цвета российской дорожно-патрульной службы (ДПС), сообщает телеграм-канал Mash.

Жительница Таллина нарисовала на борту своей BMW синюю полосу и сделала надписи «полиция», «005» и «отдел по борьбе с радарами».

Водителям грозят новые «летние» штрафы

Эстонская полиция сочла нанесенную аэрографию нарушением и привлекла владелицу машины к уголовной ответственности по статье о незаконной маркировке машин экстренной помощи.

Теперь девушке грозит штраф до 1200 евро или тюремный срок.

Ранее телеграм-канал Mash рассказывал о появившемся в Москве ретро-автомобиле «Мустанг», тюнингованном под американский полицейский автомобиль из первой части франшизы «Трансформеры». По словам хозяина, сотрудники ДПС останавливают его только для того, чтобы выразить восхищение машиной.

Ранее в понедельник пранкер Михаил Литвин, которого в начале июля лишили прав за езду по встречной полосе, устроил стрельбу по автомобилю ДПС из игрушечного пистолета. Видеоблогер Эрик Давидыч опубликовал ролик Литвина у себя в Instagram, отметив в публикации официальный аккаунт МВД России. Реакции полицейских на видео пока не последовало.

Автоновости,Видео,BMW,Михаил Литвин,ГИБДД,МВД,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители