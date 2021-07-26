В Эстонии завели дело за раскрашенный в цвета ДПС BMW

В Эстонии завели уголовное дело на девушку, которая раскрасила свой автомобиль в цвета российской дорожно-патрульной службы (ДПС), сообщает телеграм-канал Mash.

Жительница Таллина нарисовала на борту своей BMW синюю полосу и сделала надписи «полиция», «005» и «отдел по борьбе с радарами».

Эстонская полиция сочла нанесенную аэрографию нарушением и привлекла владелицу машины к уголовной ответственности по статье о незаконной маркировке машин экстренной помощи.

Теперь девушке грозит штраф до 1200 евро или тюремный срок.

Ранее телеграм-канал Mash рассказывал о появившемся в Москве ретро-автомобиле «Мустанг», тюнингованном под американский полицейский автомобиль из первой части франшизы «Трансформеры». По словам хозяина, сотрудники ДПС останавливают его только для того, чтобы выразить восхищение машиной.