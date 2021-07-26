Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В России выросли цены на автомобили

РИА "ФедералПресс"
32 минуты назад

Аналитики агентства «Автостат» и сайта «Цена Авто» выяснили, что автомобили в России за первое полугодие 2021 года подорожали на 12,5 %. Об этом сообщает Forbes.

В России выросли цены на автомобили
Фото: samregion.rusamregion.ru

«Лидер российского авторынка машина LADA Granta за первое полугодие подорожала на 8,8 %. С января по июнь в России было продано 71 208автомобилей этого семейства», – говорится в сообщении.

В настоящее время LADA Granta стоит от 531 900 рублей, а в январе этот автомобиль можно было купить за 488 900 рублей. Второе место в рейтинге самых продаваемых машин занимает LADA Vesta. Цена на эту модель за полгода увеличилась на 82 тысячи рублей, на данный момент ее можно приобрести за 758 900 рублей.

На третьем месте по продажам занимает корейский автомобиль Kia Rio. Сейчас его продают за 909 900 рублей, а в начале 2021 года он стоил 834 900 рублей. Также значительно подорожали Hyundai Creta, LADA Niva Legend, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, LADA Largus и Renault Duster, сообщает Forbes.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие автомобили с пробегом можно выгодно продать в 2021 году.

Автоновости,Lada Largus,Lada Granta,Renault Duster,Lada Vesta,Volkswagen Polo,Skoda Rapid,Kia Rio,Hyundai Creta,Renault,Skoda,Hyundai,Kia,Volkswagen,Lada,Renault,ФедералПресс,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители