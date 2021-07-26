В России выросли цены на автомобили

Аналитики агентства «Автостат» и сайта «Цена Авто» выяснили, что автомобили в России за первое полугодие 2021 года подорожали на 12,5 %. Об этом сообщает Forbes.

Фото: samregion.ru samregion.ru

«Лидер российского авторынка машина LADA Granta за первое полугодие подорожала на 8,8 %. С января по июнь в России было продано 71 208автомобилей этого семейства», – говорится в сообщении.

В настоящее время LADA Granta стоит от 531 900 рублей, а в январе этот автомобиль можно было купить за 488 900 рублей. Второе место в рейтинге самых продаваемых машин занимает LADA Vesta. Цена на эту модель за полгода увеличилась на 82 тысячи рублей, на данный момент ее можно приобрести за 758 900 рублей.

На третьем месте по продажам занимает корейский автомобиль Kia Rio. Сейчас его продают за 909 900 рублей, а в начале 2021 года он стоил 834 900 рублей. Также значительно подорожали Hyundai Creta, LADA Niva Legend, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, LADA Largus и Renault Duster, сообщает Forbes.