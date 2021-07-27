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Красивые автомобильные номера предложили продавать с аукциона

Газета.Ruиещё 9
1 час назад

Член фракции ЛДПР Александр Шерин внес в Госдуму законопроект об аукционах по продаже автомобильных госномеров особой серии, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Автор законопроекта предлагает считать "особыми" регистрационные знаки, состоящие из одинаковых букв и/или цифр, или включающие в себя два знака "О" (ноль) либо один знак"О" (ноль) слева с повторением в серии кода региона. Шерин предлагает, чтобы такие знаки стало возможным резервировать на открытом аукционе в виде электронных торгов. "Резервирование государственных регистрационных знаков с "особой" серией не может осуществляться для регистрации автомобиля, предназначенного для использования в целях государственных и муниципальных нужд", - отмечается в законопроекте. Госавтоинспекции предлагается заняться организацией торгов. "Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с "особой" серией с аукциона, поступают в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков", - говорится в документе. Ранее сообщалось, что автомобильный номер продали более чем за $10 млн в Дубае.

Проект о продаже "красивых" автономеров внесли в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Автоновости,Александр Шерин,ГИБДД,ЛДПР,Госдума,
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