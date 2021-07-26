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В Госдуму внесли законопроект о продаже "красивых" автомобильных номеров

ТАССиещё 8
2 часа назад

Член фракции ЛДПР Александр Шерин в понедельник внес в Госдуму законопроект о проведении аукционов по продаже государственных номеров особой серии для транспортных средств. Текст размещен в думской электронной базе.

Проект о продаже "красивых" автономеров внесли в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно законопроекту, под особой серией подразумеваются знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона. Резервирование таких знаков будет осуществляться как гражданами, так и юридическими лицами "на открытом аукционе, проводимом посредством электронных торгов в соответствии с положениями" Гражданского кодекса РФ. При этом такие знаки нельзя будет использовать на государственном или муниципальном транспорте.

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Перепродавать "красивые" номерные знаки будет запрещено, обязанность по организации и проведению таких аукционов возлагается на Госавтоинспекцию. "Входной билет" на аукцион, по законопроекту, устанавливается на уровне 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств. В такую же сумму обойдется и минимальное ценовое предложение за номер. Информация о выставляемых на продажу номерах будет публиковаться за семь дней до начала аукциона, который будет проходить сутки - с 15:00 до 15:00 следующего дня.

"Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с "особой" серией с аукциона, поступают в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков", - говорится в законопроекте.

Как указывает сам автор в пояснительной записке, "подобная инициатива вносилась в Государственную думу в 2015 году, однако до сих пор идею не удается претворить в жизнь, а нелегальные доходы и теневой рынок по продаже государственных номеров имеют место быть до сих пор".

Автоновости,Александр Шерин,ГИБДД,ЛДПР,Госдума,
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