Проект о продаже "красивых" автономеров внесли в Госдуму

Член фракции ЛДПР Александр Шерин в понедельник внес в Госдуму законопроект о проведении аукционов по продаже государственных номеров особой серии для транспортных средств. Текст размещен в думской электронной базе.

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Согласно законопроекту, под особой серией подразумеваются знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона. Резервирование таких знаков будет осуществляться как гражданами, так и юридическими лицами "на открытом аукционе, проводимом посредством электронных торгов в соответствии с положениями" Гражданского кодекса РФ. При этом такие знаки нельзя будет использовать на государственном или муниципальном транспорте.

Перепродавать "красивые" номерные знаки будет запрещено, обязанность по организации и проведению таких аукционов возлагается на Госавтоинспекцию. "Входной билет" на аукцион, по законопроекту, устанавливается на уровне 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств. В такую же сумму обойдется и минимальное ценовое предложение за номер. Информация о выставляемых на продажу номерах будет публиковаться за семь дней до начала аукциона, который будет проходить сутки - с 15:00 до 15:00 следующего дня.

"Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с "особой" серией с аукциона, поступают в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков", - говорится в законопроекте.