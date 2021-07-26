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Безвоздушные шины скоро запустят в производство

Car.ru
1 час назад

Компания Goodyear разработала совершенно новый для автомобильной отрасли продукт — колеса в сборе с безвоздушными шинами. Уже в 2024 году новинка может быть запущена в производство.

Безвоздушные шины скоро запустят в производство
Фото: Car.ruCar.ru

В течение последних 3-х лет Goodyear и компания Local Motors, испытывают безвоздушные шины на тестовых полигонах и городских улицах.

По результатам испытаний можно сделать вывод, что безвоздушные шины ни в чем не уступают, а в некоторых моментах даже превосходят традиционные пневматические аналоги. Главным преимуществом новинки является отсутствие контроля давления.

Безвоздушные шины могут стать более долговечным вариантом для беспилотного городского транспорта. По своим габаритам колеса соответствуют пневматическим шинам типоразмера 235/45R18, поэтому их можно выпускать на одной линии.

Такие компании гиганты, как Michelin и General Motors тоже не остались в стороне, они разработали конструкцию безгерметичных камер.

Безвоздушные шины Tweel уже выпускают, но ставят их пока на газонокосилки, погрузчики, гольф-кары и прочую не быструю технику. В шину встроены датчики, которые контролируют состояние протектора.

Автоновости,General Motors,
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