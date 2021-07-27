Автовладельцы получили возможность зарабатывать на данных о своих машинах

Представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Вероника Коршикова заявила, что, начиная со следующего года, российские автомобилисты, благодаря платформе «Автодата», смогут заработать на продаже телеметрических данных, которые будут генерировать их транспортные средства. Данные о машине будут передавать на платформу в обезличенном виде в автоматическом режиме.

Фото: © Keszthelyi Timi/Unsplash © Keszthelyi Timi/Unsplash

Согласно законопроекту о навигационно-телеметрической платформе «Автодата», который сейчас проходит стадию доработки, начиная с 2022 года российские автовладельцы смогут раз в минуту передавать данные о направлении, скорости движения и местоположении машин. Кроме того, платформа позволит собирать информацию о динамике передвижения, ускорении, срабатывании систем помощи водителю, а также экстренном торможении и работе антипробуксовочной системы.

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Раз в полчаса автомобили будут передавать данные о состоянии фар и габаритных огней, а также о снижении видимости, препятствиях на дороге, признаках усталости водителя и техническом состоянии транспортного средства. При этом владельцем информации, формируемой автомобилем при эксплуатации, станет его собственник — физическое или юридическое лицо.

С момента вступления в силу законопроекта водители смогут зарабатывать на информации от своих автомобилей. Предполагается, что автомобилисты будут получать по пять евро (примерно 400 рублей по текущему курсу) за каждый пакет данных. Информация с транспортных средств будет передаваться на платформу в обезличенном виде. Приобрести же данные смогут представители страховых компаний или автодилеров.

В настоящий момент уже готовы два национальных стандарта работы телеметрической системы. К 2022 году эксперты НТИ представят проект федерального закона о государственной информационной системе «Автодата».