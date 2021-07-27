Глава АвтоВАЗа развеял слухи о появление Dacia в России

По словам Николя Мора, румынская марка не появится на нашем рынке

Фото: Dacia Logan © Dacia Dacia Logan © Dacia

В интервью журналу «Эксперт» глава АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что Группа Renault не планирует выводить марку Dacia на российский рынок. Подобные слухи появились после того, как в Тольятти были замечены тестовые прототипы Logan и Sandero третьего поколения с шильдиками румынского бренда. Мор же заверил, что эти модели будут продаваться в России под маркой Renault. «Но с точки зрения использования компонентов возможно более широкое использование как компонентов Dacia на АвтоВАЗе, так и компонентов АвтоВАЗа на заводе в Румынии», — подчеркнул он.

Российские Renault Logan и Sandero — это модели Dacia с шильдиками французской марки, так же как и Lada Largus — универсал Dacia Logan MCV первого поколения, но с логотипом Lada. В январе 2021 года стало известно, что Lada и Dacia, которые входят в группу Renault и выпускают бюджетные автомобили, будут объединены.

Марки ждет техническая унификация: к 2025 году они полностью перейдут на модульную платформу CMF-B, которая уже использована для Logan/Sandero третьего поколения. По словам Николя Мора, грядущее сближение Lada и Dacia касается в первую очередь инжиниринга, но «стилистически эти бренды будут отличаться достаточно сильно».

В настоящее время автомобили Lada и Dacia базируются на четырех платформах: в основе моделей румынской марки лежит архитектура B0, а в арсенале АвтоВАЗа также есть «тележки» Granta, Vesta и Niva.