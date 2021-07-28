Toyota Yaris получит люксовую версию от Lexus

Компактный хэтчбек Toyota Yaris может получить новую версию: как сообщает японское издание Magazine X со ссылкой на инсайдеров, на базе модели собираются построить новый компактный кроссовер. Сообщается, что новинка выйдет в свет под шильдиком Lexus и станет самым маленьким вседорожником в модельном ряду премиум-марки. Модель может получить название LBX: такой товарный знак Lexus решила застолбить в Европе для кроссовера, который уступит по габаритам UX.

Фото: © Toyota © Toyota

По данным издания, новый кроссовер построят на модульной платформе GA-B – четвертой вариации глобальной архитектуры TNGA. Она разработана специально для субкомпактных моделей, длина которых не превышает четырех метров, и, помимо возможности менять колесную базу и ширину автомобиля, предлагает низкий центр тяжести.

В движение Yaris от Lexus будет приводить гибридная силовая установка от обычного хэтчбека, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 80 лошадиных сил, электродвигатель и литий-ионная батарея. Суммарная отдача такой установки составляет 116 сил.

Летом прошлого года Lexus подала заявку на регистрацию в Европе нового товарного знака – LBX, который должен стать именем для кроссовера меньше UX. Однако, вероятно, трехбуквенное обозначение достанется только концепт-кару, а товарная версия все же получит более традиционное имя из двух букв, например BX.

Новинка с шильдиком Lexus ожидаемо будет дороже обычного Yaris: стоимость окажется на уровне 27 тысяч евро (2,3 миллиона рублей по сегодняшнему курсу). На рынок модель выйдет в 2023 году, и будет продаваться в Китае, Европе и США.