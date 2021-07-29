Toyota объяснила запрет перепродавать новые Land Cruiser 300

Компания Toyota подтвердила, что запрещает перепродавать японским клиентам новые Land Cruiser 300 в течение 12 месяцев после покупки. Представители бренда заявили, что подобное решение принято из-за массового оттока автомобилей концерна за границу. При этом нередко транспортные средства компании отправляют в регионы, в которых действуют ограничения на импорт техники.

Фото: © Toyota © Toyota

В компании обеспокоены тем, что новые Land Cruiser 300 после покупки на внутреннем рынке отправляют за границу. При этом участились случаи, когда внедорожники попадают в регионы, в которых из-за «особых правил безопасности» существуют ограничения на ввоз зарубежной техники. В Toyota опасаются, что из-за нарушения местными дилерами закона о внешней торговле, компания «засветится» в подобных операциях, что, безусловно, негативно отразится на имидже бренда.

Руководство Toyota предупредило всю дилерскую сеть о рисках нарушения законо­дательства. Теперь все автосалоны обязаны подписывать с клиентами документ, согласно которому покупателю запрещено перепродавать внедорожник в течение 12 месяцев после приобретения. Кроме того, если специалисты компании выяснят, что предварительный заказ заранее был оформлен с целью перепродажи, его аннулируют.

В настоящий момент Toyota получила более 22 000 предварительных заказов на Land Cruiser 300. Однако из-за нехватки комплектующих с предприятий Юго-Восточной Азии компания на несколько дней прекратит сборку нового поколения внедорожника. Дефицит запчастей связан с продолжающимися коронавирусными ограничениями.