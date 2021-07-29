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Toyota объяснила, почему запретила своим клиентам перепродавать новые Land Cruiser 300

Motor.ruиещё 2
2 часа назад

Компания Toyota подтвердила, что запрещает перепродавать японским клиентам новые Land Cruiser 300 в течение 12 месяцев после покупки. Представители бренда заявили, что подобное решение принято из-за массового оттока автомобилей концерна за границу. При этом нередко транспортные средства компании отправляют в регионы, в которых действуют ограничения на импорт техники.

Toyota объяснила запрет перепродавать новые Land Cruiser 300
Фото: © Toyota© Toyota

В компании обеспокоены тем, что новые Land Cruiser 300 после покупки на внутреннем рынке отправляют за границу. При этом участились случаи, когда внедорожники попадают в регионы, в которых из-за «особых правил безопасности» существуют ограничения на ввоз зарубежной техники. В Toyota опасаются, что из-за нарушения местными дилерами закона о внешней торговле, компания «засветится» в подобных операциях, что, безусловно, негативно отразится на имидже бренда.

Руководство Toyota предупредило всю дилерскую сеть о рисках нарушения законо­дательства. Теперь все автосалоны обязаны подписывать с клиентами документ, согласно которому покупателю запрещено перепродавать внедорожник в течение 12 месяцев после приобретения. Кроме того, если специалисты компании выяснят, что предварительный заказ заранее был оформлен с целью перепродажи, его аннулируют.

В настоящий момент Toyota получила более 22 000 предварительных заказов на Land Cruiser 300. Однако из-за нехватки комплектующих с предприятий Юго-Восточной Азии компания на несколько дней прекратит сборку нового поколения внедорожника. Дефицит запчастей связан с продолжающимися коронавирусными ограничениями.

На прошлой неделе российский офис Toyota объявил о начале продаж в стране Land Cruiser 300. На первом этапе внедорожники доступны только с бензиновым битурбомотором объемом 3,5 литра, десятидиапазонным «автоматом», системой полного привода и в трех уровнях исполнения: «Элеганс», «Комфорт+» и 70th Anniversary. Цены варьируются от 5 613 000 до 7 718 000 рублей за юбилейную спецверсию.

Автоновости,Toyota,
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