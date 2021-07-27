Траты автолюбителей на обслуживание автомобилей выросли

В среднем жители России тратили на обслуживание автомобилей в первом полугодии 8 282 рубля, это на 14% больше, чем в 2020 году. Исследование на эту тему провел центр Fit Service.
Наиболее значительный рост показали машины, возрастом 9 и 14 лет: за год их обслуживание в среднем обошлось дороже на 15%. Причина заключается в увеличении возраста используемых автомобилей, а людям приходится больше тратить денег на их ремонт.
Кроме того, растет и пробег транспортных средств. Эксперты объяснили это невозможностью отправиться на отдых за рубеж из-за ограничений. Население больше путешествовало внутри России, в результате чего автомобили активно «наматывали» километры.
Опрос владельцев автосервисов продемонстрировал, что подавляющая их часть вынуждена работать с не до конца укомплектованным штатом. Предприятиям не хватает механиков: тех, кто непосредственно занимается ремонтом. При этом в январе-июне этого года число вакансий в отрасли выросло на 159%. РФ не стала единственной страной, где есть дефицит. Подобная проблема замечена в Германии, США и КНР.