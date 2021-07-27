Траты автолюбителей на обслуживание автомобилей выросли

В среднем жители России тратили на обслуживание автомобилей в первом полугодии 8 282 рубля, это на 14% больше, чем в 2020 году. Исследование на эту тему провел центр Fit Service.

Фото: Car.ru Car.ru

Наиболее значительный рост показали машины, возрастом 9 и 14 лет: за год их обслуживание в среднем обошлось дороже на 15%. Причина заключается в увеличении возраста используемых автомобилей, а людям приходится больше тратить денег на их ремонт.

Кроме того, растет и пробег транспортных средств. Эксперты объяснили это невозможностью отправиться на отдых за рубеж из-за ограничений. Население больше путешествовало внутри России, в результате чего автомобили активно «наматывали» километры.