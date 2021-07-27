Утопленные автомобили хлынули на рынок. Как их распознать

На вторичном авторынке появились автомобили, пострадавшие из-за катастрофических наводнений этого лета, говорят эксперты опрошенные «Газетой.Ru». В скором времени их будет очень много. Покупка таких машин гарантирует новому владельцу массу хлопот, предупреждают сервисмены. О том, как по незнанию не стать владельцем побывавшей в воде машины, — в материале «Газеты.Ru».

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Недавние наводнения на юге России и в Европе – далеко не последние природные катаклизмы этого лета, говорят синоптики. В центре погоды "Фобос" предупредили россиян, что на европейскую часть страны надвигается циклон "Дирк", ответственный за подтопления в Старом Свете.

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Эксперты, опрошенные "Газетой.Ru", отмечают, что автомобили, пострадавшие в ходе недавних наводнений на юге России уже начали поступать на рынок, после того, как их хозяева выполнили предварительную предпродажную подготовку.

"Владельцы таких машин, отмыв их от грязи, наводят внешний марафет, и ставят в объявлении привлекательную цену. Они стараются от них избавиться в ближайшее время. Тем более, что ситуация на вторичном рынке этому способствует: сейчас на вторичном рынке высокий спрос, и автомобили зачастую скупают практически без разбора", - заметил в беседе с "Газетой.Ru" автомобильный эксперт Алексей Аксенов.

Аналогичная информация у специалиста по подбору "автомобилей под ключ" Максима Тарасова. По его словам, машины дорогого сегмента, пострадавшие от наводнения, уже появились даже на рынке столицы.

"Я видел в Москве Genesis GV80 с явными следами утопления. Стоял он около официального дилера. Скорее всего привезли, чтобы оценить размер повреждений и решить, что с ним делать дальше", — рассказал "Газете.Ru" Тарасов.

Покупка автомобиля, пережившего наводнение, практически на 100% обернется для нового владельца дополнительной головной болью, убеждены специалисты автосервисов.

"Современные модели буквально нашпигованы электроникой и даже кратковременное пребывание машины в воде неизбежно приводит к выходу приборов из строя. При этом чаще проблемы возникают не сразу, а спустя какое-то время. Различные системы машины начинают "глючить" или просто перестают работать. Примечательно, что во время диагностики автомобиля перед покупкой все функционирует нормально", - поделился наблюдениями механик техцентра "ВешнякиАвто" Сергей Шабунин.

Не менее распространены у автомобилей, переживших наводнение, интенсивная коррозия и гниение промокших элементов отделки салона. У таких авто вода через сапуны попадает в двигатель, коробку передач и мосты, говорит Шабунин. Если хозяин не удосужится поменять масло в этих агрегатах, образовавшаяся внутри них водно-масляная эмульсия способна быстро вывести из строя эти узлы и агрегаты.

Чтобы не стать по незнанию покупателем "подмоченной" машины автоэксперт Аксенов рекомендует потенциальным покупателям перед заключением сделки проверить историю авто по базам данных или даже просто внимательно изучить Паспорт транспортного средства (ПТС).

"В ПТС указывается регистрационный номер автомобиля, поэтому проверить, в каком регионе стоял автомобиль до продажи, не составит труда. Если там недавно бушевала стихия, это повод, как минимум, провести более тщательную диагностику всех узлов", - советует автоэксперт.

Специалисты по ремонту рекомендуют начать изучение машины с салона, багажника и подкапотного пространства. Визуально опознать утопленную машину проще всего по следам от грязной воды, оставшимся в труднодоступных местах.

"Не поленитесь заглянуть в нишу, где расположено запасное колесо, поднимите обшивку пола, – там часто остаются разводы. Также стоит проверить несколько разъёмов проводки под капотом: окисленные контакты на них – явный признак того, что машина находилась под водой", - советует Шабунин.

Косвенным признаком того, что машина пережила потоп может служить яркий запах ароматизаторов в салоне. Таким нехитрым способом, отмечает сервисмен, недобросовестные продавцы пытаются перебить запах от загнивающей обшивки салона и набивки сидений, которые сложно просушить. Бытующее мнение, что распознать утопленное авто можно по следам от воды, оставшимся в фарах, автомеханик считает мифом.

"На современных автомобилях фары сделаны очень герметичными. Поэтому если она сама по себе исправна, внутри корпуса не будет ни капли влаги, даже если машина неделю простоит под водой", - отметил он.

Тем, кто не сумел распознать подвох и все же приобрел автомобиль из зоны подтопления, юристы только сочувствуют. Вернуть машину прежнему хозяину, как и свои деньги, уже вряд ли получится, полагает вице-президент "Движения автомобилистов России", адвокат Леонид Ольшанский.

"Крайне редко удается отсудить у продавца деньги за подержанный автомобиль с той или иной неисправностью, шансы на расторжение такой сделки минимальны", - заявил он в разговоре с "Газетой.Ru".

По словам адвоката, закон о защите прав потребителей предполагает три последовательных этапа решения проблемы с любым сломавшимся по вине продавца товаром. Сначала нужно попытаться отремонтировать несправную деталь. Если такой ремонт невозможен, она подлежит замене. И только если и замена детали невозможна, суд вправе принять решение о расторжении сделки и обязать продавца вернуть покупателю уплаченные деньги, поясняет правозащитник.