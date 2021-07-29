МВД опровергло информацию о штрафах за езду с выключенными фарами

В МВД России опровергли сообщения о том, что автомобили с выключенными фарами на дорогах будут обнаруживать при помощи дорожных камер, передает РИА «Новости», ссылаясь на отчет ведомства.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА «Новости» Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

В министерстве отметили, что на данный момент сотрудники полиции не штрафуют водителей на основании материалов, получаемых с использованием дорожных камер, по статье 12.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Данная статья предусматривает штраф в размере 500 рублей за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.