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МВД опровергло информацию о штрафах за езду с выключенными фарами

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В МВД России опровергли сообщения о том, что автомобили с выключенными фарами на дорогах будут обнаруживать при помощи дорожных камер, передает РИА «Новости», ссылаясь на отчет ведомства.

МВД опровергло информацию о штрафах за езду с выключенными фарами
Фото: Владимир Астапкович/ РИА «Новости»Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

В министерстве отметили, что на данный момент сотрудники полиции не штрафуют водителей на основании материалов, получаемых с использованием дорожных камер, по статье 12.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Данная статья предусматривает штраф в размере 500 рублей за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.

Ранее издание Autonews.ru сообщило, что в 12 российских регионах России дорожные камеры начнут фиксировать неработающие фары ближнего света и невключенные ходовые огни.

Автоновости,МВД,РИА Новости,
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