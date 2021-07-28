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Эксперты предостерегли от использования «моющего» бензина для ряда двигателей

Алиса Селезнёва
1 час назад

Ряд АЗС продает топливо, которое стоит дороже обычного, но за счет определенных присадок обладает очищающими свойствами. Для каких автомобилей подходит «моющий» бензин, а с какими двигателями его лучше не использовать, разбирались «Аргументы и факты».

Эксперты предостерегли от использования «моющего» бензина для ряда двигателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Производители утверждают, что АИ-95 и АИ-98 класса 5 и 6 не только очищают двигатели изнутри, но и защищают их от коррозии, а также уменьшают расход топлива. Согласно ГОСТ Р 51866-2002 сорта топлива 5 и 6 могут иметь различные химические добавки, так называемые присадки, которые призваны удалять уже появившийся налет от некачественного топлива и бороться с возможностью его нового появления.

Проведенный эксперимент показал, что самый большой эффект от «моющего» бензина наблюдается на моторах с распределенным впрыском горючего. Такое топливо помогает в очищении форсунок и ликвидации налета на впускных клапанах, а также в камере сгорания. А вот в моторах с непосредственным впрыском АИ-95 и АИ-98 класса 5 и 6 не справляется с налетом на впускных клапанах, однако помогает поддерживать в чистоте форсунки и камеры сгорания.

При этом «моющие» сорта бензина не рекомендуют применять для старых карбюраторных двигателей.

Ранее автоэксперты рассказали о трех ошибках водителей, из-за которых машина может превратиться в «ржавое решето». Первая ошибка - обработка арок колес вибродемпфирующей мастикой без предварительной очистки и обезжиривания. Вторая - установка «самопальной» защиты двигателя. Третьей проблемой эксперты назвали виниловую пленку на капоте и крыльях, которую водители наносят без предварительной подготовки.

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