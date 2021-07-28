Эксперты предостерегли от использования «моющего» бензина для ряда двигателей

Ряд АЗС продает топливо, которое стоит дороже обычного, но за счет определенных присадок обладает очищающими свойствами. Для каких автомобилей подходит «моющий» бензин, а с какими двигателями его лучше не использовать, разбирались «Аргументы и факты».

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Производители утверждают, что АИ-95 и АИ-98 класса 5 и 6 не только очищают двигатели изнутри, но и защищают их от коррозии, а также уменьшают расход топлива. Согласно ГОСТ Р 51866-2002 сорта топлива 5 и 6 могут иметь различные химические добавки, так называемые присадки, которые призваны удалять уже появившийся налет от некачественного топлива и бороться с возможностью его нового появления.

Проведенный эксперимент показал, что самый большой эффект от «моющего» бензина наблюдается на моторах с распределенным впрыском горючего. Такое топливо помогает в очищении форсунок и ликвидации налета на впускных клапанах, а также в камере сгорания. А вот в моторах с непосредственным впрыском АИ-95 и АИ-98 класса 5 и 6 не справляется с налетом на впускных клапанах, однако помогает поддерживать в чистоте форсунки и камеры сгорания.

При этом «моющие» сорта бензина не рекомендуют применять для старых карбюраторных двигателей.