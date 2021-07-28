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ГИБДД еще раз напомнила о штрафах за непропуск машин экстренных служб

Car.ru
1 час назад

ГИБДД напомнила водителям об ответственности за непропуск спец автомобилей, едущих с включенными проблесковыми маячками. В эту категорию относят полицию, скорую помощь, МЧС.

В ГИБДД напомнили о штрафах за непропуск машин экстренных служб
Фото: car.rucar.ru

За непредставление преимущества в движении автомобилям экстренных служб, едущих с включенными проблесковыми маячками, предусматривается административный штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей. Также водителя могут лишить прав управления транспортными средствами на срок от 3-х месяцев до 1 года.

Если непропуск кареты скорой помощи привел к тяжелым последствиям для пациента, наказание будет еще более серьезным. Штраф в этом случае увеличивается до 80 тысяч рублей. В зависимости от степени тяжести вреда для здоровья зависит характер наказания. Это может быть даже ограничение свободы сроком от двух до трех лет. А если человек при этом погиб, то водителя, не пропустившего скорую, лишат свободы на 4 года.

На дорогах многих больших городов работают скрытые патрули, контролирующие дорожную обстановку.

Автоновости,ГИБДД,МЧС,
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