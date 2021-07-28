В ГИБДД напомнили о штрафах за непропуск машин экстренных служб

За непредставление преимущества в движении автомобилям экстренных служб, едущих с включенными проблесковыми маячками, предусматривается административный штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей. Также водителя могут лишить прав управления транспортными средствами на срок от 3-х месяцев до 1 года.

Если непропуск кареты скорой помощи привел к тяжелым последствиям для пациента, наказание будет еще более серьезным. Штраф в этом случае увеличивается до 80 тысяч рублей. В зависимости от степени тяжести вреда для здоровья зависит характер наказания. Это может быть даже ограничение свободы сроком от двух до трех лет. А если человек при этом погиб, то водителя, не пропустившего скорую, лишат свободы на 4 года.