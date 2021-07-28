Глава АвтоВАЗа объяснил, почему автомобили Lada будут стоить 1,2 млн рублей

В интервью журналу «Эксперт» глава АвтоВАЗа Николя Мор затронул тему появления новых моделей Lada, которые будут стоит дороже нынешних. На первом этапе планируется выпускать машины стоимостью миллион рублей, а затем выйти на ценовой уровень 1,2 миллиона. По словам Мора, такая цена будет соответствовать качеству и оснащенности будущих моделей отечественного производителя.

Фото: © Lada © Lada

«При этой цене автомобили Lada будут представлять высокие потребительские характеристики и хорошую ценность продукта за соответствующие деньги», — объяснил он.

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Согласно глобальному плану Renault Group, в которую входит в том числе АвтоВАЗ, модельный ряд Lada серьезно обновится в течение следующих пяти лет. Причем компания не просто выпустит новые автомобили, но и выйдет в более высокий ценовой сегмент: машины будут стоить от миллиона рублей.

В разговоре с изданием «Эксперт» руководитель АвтоВАЗа Николя Мор поделился подробностями о новой ценовой политике марки.

«Мы хотим в первую очередь увеличивать долю рынка в денежном выражении, а не в объемах, — рассказал он. — Поэтому стратегия Lada заключается в сохранении нашего присутствия в сегменте доступных автомобилей, но одновременно и в постепенном выходе в более дорогой сегмент».

Так, новые модели, в основу которых ляжет «тележка» CMF-B, будут стоить примерно 1,2 миллиона рублей — такую цену в компании объясняют качеством и оснащенностью будущих автомобилей. Согласно глобальной стратегии Renault Group, первые машины на новой платформе АвтоВАЗ должен выпустить уже в 2023 году, а к 2026 году все модели Lada и Dacia будут перенесены на архитектуру CMF-B.