Глава АвтоВАЗа объяснил, почему автомобили Lada будут стоить 1,2 млн рублей

В интервью журналу «Эксперт» глава АвтоВАЗа Николя Мор затронул тему появления новых моделей Lada, которые будут стоит дороже нынешних. На первом этапе планируется выпускать машины стоимостью миллион рублей, а затем выйти на ценовой уровень 1,2 миллиона. По словам Мора, такая цена будет соответствовать качеству и оснащенности будущих моделей отечественного производителя.
«При этой цене автомобили Lada будут представлять высокие потребительские характеристики и хорошую ценность продукта за соответствующие деньги», — объяснил он.
Согласно глобальному плану Renault Group, в которую входит в том числе АвтоВАЗ, модельный ряд Lada серьезно обновится в течение следующих пяти лет. Причем компания не просто выпустит новые автомобили, но и выйдет в более высокий ценовой сегмент: машины будут стоить от миллиона рублей.
В разговоре с изданием «Эксперт» руководитель АвтоВАЗа Николя Мор поделился подробностями о новой ценовой политике марки.
«Мы хотим в первую очередь увеличивать долю рынка в денежном выражении, а не в объемах, — рассказал он. — Поэтому стратегия Lada заключается в сохранении нашего присутствия в сегменте доступных автомобилей, но одновременно и в постепенном выходе в более дорогой сегмент».
Так, новые модели, в основу которых ляжет «тележка» CMF-B, будут стоить примерно 1,2 миллиона рублей — такую цену в компании объясняют качеством и оснащенностью будущих автомобилей. Согласно глобальной стратегии Renault Group, первые машины на новой платформе АвтоВАЗ должен выпустить уже в 2023 году, а к 2026 году все модели Lada и Dacia будут перенесены на архитектуру CMF-B.
АвтоВАЗ уже сейчас выпускает автомобили, которые стоят более миллиона рублей. В их числе, например, Lada Vesta Cross с новой мультимедийной системой EnjoY Pro и в комплектации Luxe, которая обойдется в 1 107 900 рублей. Больше миллиона стоят и топовые исполнения универсала Vesta SW. XRay Cross в спецверсии Black оценивается в 1 076 900 рублей, а за спортивную Vesta Sport придется отдать минимум 1 184 900 рублей.