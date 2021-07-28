Сотрудников АвтоВАЗ переманивают на другую работу

Сотрудников компании АвтоВАЗ начали переманивать на более оплачиваемую работу. Билборды с предложением появились напротив завода АвтоВАЗ.

Возле главного конвейера компании АвтоВАЗ разместили билборды с предложением работы за 80 000 рублей. Именно такую сумму готовы платить в компании Ferroni, где занимаются производством стальных дверей.

Такая сумма для рабочих на автомобильном заводе достаточно привлекательная, так как их средняя зарплата составляет 44 100 рублей по итогам 2020 года.

На сайте компании не предусмотрены вакансии с обещанной заработной платой более 70 000 рублей. По всей стране числится 4000 сотрудников.

Потенциальный работодатель открывает предприятие по производству дверей из металла. Для этого он вкладывает 4.4 млрд рублей. Для производства ему потребуется еще 2000 сотрудников.