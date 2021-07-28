В Краснодаре задержали сотрудников спецроты ДПС

В Краснодаре коллегами были задержаны сотрудники спецроты ДПС, которые обвиняются в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение проверки, указанные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Материалы дела переданы в региональное управление Следственного комитета.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Ставрополье был задержан начальник местного УГБИДД Алексей Сафонов, бывший главы отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. По версии следствия, преступная группа, которую возглавлял Сафонов, получила взятку в размере 19 млн рублей. Следом лишился должности руководитель регионального главка МВД.