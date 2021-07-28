В Краснодаре задержали сотрудников спецроты ДПС

"В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение проверки, указанные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.