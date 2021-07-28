На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан

Слухи о том, что нынешнее поколение Chevrolet Camaro будет последним, ходят уже несколько лет. Теперь же появились подробности: как выяснило издание Automotive News, на смену маслкару уже в 2024 году придет батарейный седан. Новая информация отличается от той, которая была озвучена ранее: одни источники утверждали, что актуальный Camaro продержится на конвейере до 2026 года, другие — что производство модели прекратят в 2023-м, причем преемника, даже электрического, у нее не будет.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

По новым данным, Chevrolet готовит на замену Camaro некий спортивный электроседан, причем с большой долей вероятности, четырехдверка унаследует культовое имя. Опрошенные журналистами эксперты рынка предполагают, что далеко не все фанаты Camaro оценят такой шаг, и с переходом на электричество и новый тип кузова продажи просядут. Впрочем, компания сможет вернуть свои позиции, когда электрокары станут массовым явлением.

Между тем, инсайдеры сообщают, что в General Motors не видят перспектив Camaro в его нынешнем виде — разработка маслкара нового поколения просто нецелесообразна из-за низких продаж в последние несколько лет.

По данным Сarsalesbase.com, в 2017 году модель разошлась в США в количестве 67,9 тысяч экземпляров, а затем продажи снижались из года в год: в 2018-м реализовали 50,9 тысячи машин, в 2019-м — 48,2 тысячи штук, а в 2020-м — 29,7 тысячи Camaro. В первом квартале 2021 года американцы приобрели семь тысяч автомобилей, а во втором — всего 2,7 тысячи.