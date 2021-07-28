АВТОВАЗ намерен вернуться в Европу с новой LADA Niva

«Если мы когда-нибудь вернемся на европейский рынок, это будет какой-нибудь специальный автомобиль типа Niva. Мы с интересом смотрим, как некоторые независимые компании пытаются продавать автомобиль Niva в Великобритании, Германии, Словакии. Это хорошие новости, которые означают, что имя Niva до сих пор что-то означает для европейских покупателей. В Европе имидж марки LADA связан, скорее, с понятием доступного автомобиля, а имидж Niva более серьезный, это автомобиль, который может проехать где угодно», – рассказал глава АВТОВАЗа.