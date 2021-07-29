Toyotа препятствует массовому распространению электрокаров в США

Как выяснило издание The New York Times, топ-менеджеры Toyota встретились с представителями Конгресса США и резко раскритиковали постановление администрации Джо Байдена о финансовой поддержке развития электрического транспорта. Основной аргумент японской марки против электрокаров звучит так: выбросы, образующиеся в результате генерации электроэнергии, опаснее для экологии, чем выхлопные газы машин с ДВС. Критику со стороны Toyota журналисты расценили как попытку препятствовать распространению электромобилей в США.

Фото: © Toyota © Toyota

Согласно постановлению администрации президента, на популяризацию электромобилей государство выделит 174 миллиарда долларов: 100 миллиардов направят на субсидии покупателям, 45 — на электрификацию автобусных парков, 15 — на расширение инфраструктуры зарядных станций, а оставшиеся 10 — на стимулирование продаж «зеленых» грузовиков. Toyota в свою очередь потребовала включить в список финансовой поддержки гибриды и водородные автомобили.

По информации The New York Times, японский автопроизводитель проводит аналогичную политику не только в США, но и в других странах, в том числе в Европе, Индии и Японии. Опрошенные изданием эксперты связывают это с тем, что Toyota заметно отстает от конкурентов по электрификации модельного ряда.

Весной 2021 года марка объявила, что в течение пяти лет выведет на рынок 15 новых батарейных моделей. Прототип первой из них, шоу-кар bZ4X, представили на Шанхайском автосалоне в апреле — полноприводный электрокар был разработан в сотрудничестве с Subaru. До конца года компания также обещала раскрыть подробности об электромобиле, который оснащен твердотельным источником питания.