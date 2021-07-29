Эксперты назвали самые недорогие в обслуживании автомобили

Эксперты портала Autospot проанализировали статистику стоимости владения новыми автомобилями в России и составили список, в который вошли топ-20 самых бюджетных моделей с наиболее доступным техобслуживанием за пять лет эксплуатации. Специалисты разделили победителей на два рейтинга. В один вошли седаны, лифтбеки и хэтчбеки, а во второй — кроссоверы и внедорожники.

Фото: © Peugeot © Peugeot

Согласно статистике, средний срок владения новым автомобилем в России увеличился с трех до пяти лет. При этом среднегодовой пробег машины в стране составляет 17 500 километров. То есть за пять лет эксплуатации автомобиль проезжает почти 90 000 километров, приезжая на ТО за это время от пяти до девяти раз в зависимости от заявленного производителем регламентного межсервисного пробега. Для чистоты исследования эксперты взяли модели с сопоставимыми двигателями, трансмиссиями и приводами.

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Лидером первого рейтинга неожиданно оказался Peugeot 408. За пять лет эксплуатации седана его техобслуживание обойдется владельцу примерно в 45 181 рубль при межсервисном интервале 20 000 километров. На второй и третьей строчках расположились Lada Granta и Kia Rio, за техобслуживание которых придется заплатить 45 900 и 46 951 рубль соответственно.

Следом с затратами в размере 54 097, 56 600 и 60 188 рублей находятся Hyundai Solaris, Lada Vesta и Chevrolet Cobalt. Lada XRay и Chevrolet Nexia заняли седьмое и восьмое места с незначительным перевесом. Самыми же дорогими в обслуживании оказались Volkswagen Polo и Skoda Rapid: их владельцам придется за пять лет потратить на ТО 68 559 и 85 225 рублей.

В рейтинге кроссоверов и внедорожников в лидерах предсказуемо оказались УАЗ «Патриот» и Lada Niva Legend, шесть ТО которых, а именно столько прописано в регламенте, обойдутся владельцам всего в 28 285 и 46 100 рублей. Почетное третье место с результатом 54 000 рублей заняла Lada Niva Travel. Следом расположились Hyundai Creta и Kia Seltos, чье обслуживание за пять лет выльется в 58 944 и 65 322 рубля соответственно. Самыми же дорогими с точки зрения ТО эксперты назвали французские Renault Duster и Kaptur. За пять лет расходы на их обслуживание превысят 79 000 рублей.

В конце марта эксперты канадского издания HotCars составили список самых дешевых автомобилей со всего мира. В него вошло восемь легковушек, которые отличаются компактностью, простотой оснащения, маломощными моторами и, как правило, самым базовым уровнем безопасности, с которым можно выпустить модель на рынок. В рейтинге есть и российская модель.