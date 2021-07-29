Штрафы с водителей предложили взимать автоматически

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект поправок в КоАП, который вводит автоматическую систему взыскания долгов по административным штрафам, и в первую очередь штрафам за нарушение правил дорожного движения. Эксперты считают, что это существенно осложнит защиту прав автомобилистов.

Фото: ©Сергей Мальгавко/ТАСС ©Сергей Мальгавко/ТАСС

В целом ведомство предлагает перейти на реестровую модель исполнительного производства. Это означает, что будет создана единая электронная система, в которую, если говорить простым языком, будут заноситься данные, кому и сколько должен человек.

Видео дня

Делать записи будут те, кто уполномочен. Например, суды или полиция. А приставы сразу же приступят к работе. Речь - обо всех делах, которые исполняют приставы. Но особенно остро инициатива взволновала водителей. Проект поправок в КоАП предполагает, что не позднее, чем на следующий день после вынесения постановления по делу об административном правонарушении, документ регистрируется в реестре. Причем запись увидят не только приставы, но и банки. Конечно, сразу деньги у человека не спишут. Но как только выйдут сроки на добровольное исполнение, а денег от водителя не будет, долг у него спишут со счетов.

В проекте особо указано, что водительские штрафы, в том числе за нарушения, зафиксированные камерами, взыскиваются за счет денежных средств, находящихся на счетах правонарушителя в банке.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что инициативы идут в блоке с законопроектом о цифровом исполнительном производстве, уже рассматриваемом в Госдуме.

"Так, предполагается, что в некоторых случаях решения об исполнении будут приниматься автоматически, без участия человека. Речь идет, в частности, об исполнении административных штрафов", - рассказал он.

В целом, по его словам, подготовленный сейчас минюстом пакет законопроектов (а поправки в КоАП - только один документ из этого блока) направлен на модернизацию системы исполнения судебных решений.

В свое время в Министерстве юстиции РФ объяснили, что инициативы не отменяют и не изменяют предусмотренные в настоящее время КоАП 10-дневный срок обжалования и 60-дневный срок для добровольного исполнения административного штрафа. Также сохраняется возможность в течение первых 20 дней оплатить половину суммы штрафа.

"Принимая во внимание риски возможных сбоев при работе информационных систем, Минюстом России совместно с ФССП России в рамках суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" прорабатываются дополнительные механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания денежных средств, в том числе средств, на которые установлен запрет на взыскание", - подчеркивали в ведомстве.

Также проект предусматривает, что "информация о приостановлении исполнения постановления автоматически направляется в реестр исполнительных документов путем размещения в автоматизированной информационной системе суда". Иными словами, если человек обжалует штраф, то исполнение решения будет приостановлено на время разбирательства. Отметку об этом сделает суд. Так что деньги у человека, который защищает свои права, не спишут. По крайней мере - так предполагается.

Но эксперты опасаются, что при сегодняшнем взаимодействии с гражданами это приведет к повальному нарушению их прав. Как пояснил адвокат Сергей Радько, сейчас пристав должен возбудить производство, а копию решения направить гражданину. Гражданин может обжаловать это решение. А так у него просто спишут деньги со счета. Между тем даже сейчас некоторые узнают о том, что их оштрафовали, только тогда, когда приставы накладывают арест на счета.

Кроме несвоевременного информирования о штрафах есть и другая проблема. Некоторые правоприменители то ли по забывчивости, то ли в силу других причин направляют судебным приставам для взыскания штрафы, которые уже оспорены, причем через этих самых правоприменителей. А чтобы вернуть взысканные приставами деньги, приходится потратить огромное количество времени. Пока нет упрощенного порядка обжалования автоматических штрафов, а также упрощенного порядка возврата средств, вводить такую систему преждевременно, считают эксперты. Как поясняет Сергей Радько, водители будут закрывать счета в банках или переводить деньги на счета родственников. Это в первую очередь ударит по банковской системе.