Отрегулировать мотоциклистов: что думают водители о новой инициативе в Госдуме?

В Госдуме предложили ограничить движение мотоциклистов между рядами. С такой инициативой выступила депутат Светлана Бессараб. Ранее она предлагала ввести для байкеров отдельные штрафы до 15 тысяч рублей за опасное лавирование. Тогда законопроект не поддержали. Новая инициатива предполагает частичное ограничение движения по междурядью.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Однако мнения водителей и в этот раз разошлись.

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«Необходимо защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. В ДТП погибает почти в 30 раз больше водителей мотоциклов, чем автолюбителей», — так объяснила свою инициативу депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Business FM.

По ее словам, запретить мотоциклистам обгонять пробки и машины стоит только при определенных обстоятельствах:

— Это становится опасным при скорости потока 60 и выше километров в час. Это практически исключит запрет движения в городских условиях.

— В городе они смогут ездить в междурядье, а, допустим, по трассам — уже нет?

— Получается, да, в городе очень редкие случаи, когда разрешено движение быстрее 60 километров в час.

Правда, в интервью «Газете.ру» парламентарий предложила запретить мотоциклистам лавировать на городских улицах, пояснив, что там автомобилисты часто не ожидают появления мотоциклистов, что приводит к катастрофическим последствиям. В перспективе депутат предложила выделить отдельные полосы для мотоциклистов. Сделать, правда, это получится только в Москве, но это, по ее словам, «было бы правильно».

Водители автомобилей пусть мотоциклистов и не любят, но отдельную полосу для них считают излишком, говорит таксист Александр :

«В народе мотоциклистов называют «хрустиками». В пробках с ними много мелких аварий, не всегда их видят водители. Он участник движения, он отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей. В Москве в центре много полос для велосипедистов. Они по этим полосам практически не ездят. Они могут по одностороннему движению против движения ехать. Сделают они полосы для мотоциклистов, не будут они по ним ездить. Они будут ездить там, где им удобнее. Автомобилисту вообще ездить негде будет. Для пешеходов много плитки уложили, автобусы, велосипедисты, сейчас еще мотоциклисты».

По статистике, в Калифорнии, единственном североамериканском штате, где езда между рядами разрешена законодательно, происходит на 30% меньше столкновений мотоциклов с задней частью автомобилей по сравнению с Техасом или Флоридой, где это официально запрещено. Между рядами на мотоциклах и скутерах официально разрешено ездить в Австрии, Бельгии, Бразилии, Хорватии, на Кипре, в Эстонии, Франции, Греции, Италии и других странах.

Комментирует мотоциклист, участник сообщества «МотоМосква» Андрей Родионов :

«По количеству ДТП с мотоциклами нет серьезных статистических отличий по опасности и безопасности. Гораздо больше влияют другие параметры. Есть целый пласт подготовки мотоциклистов. Их не учат в городе. В Великобритании, например, инструктор обучает ученика, двигаясь с ним параллельно на другом мотоцикле по городу. В России уже только после получения прав, если это ответственный человек, он начинает учиться ездить нормально и безопасно по городу с инструктором. Но вы понимаете, какое количество ответственных людей, которые трезво оценивают свои навыки на дорогах, когда можно уже сейчас, не платя дополнительных денег, сесть на двухсотсильные мотоциклы и отпустить ручку газа».

В среднем получить права категории А в московских автошколах можно за 20 тысяч рублей. В экзамен не входит проезд по городу. Это отдельная и недешевая услуга. Двухчасовое занятие с инструктором стоит в среднем шесть тысяч рублей. Один из них, с которым связалась Business FM, замялся и не смог назвать цену индивидуального занятия.

«Оно вам нужно вообще? Это дорого. Вы и так получите права», — говорит инструктор Евгений .

— Когда человек получает водительское удостоверение, потом уже занимаемся по городу. Но это стоит совершенно других денег. Это не в рамках экзамена.

— Как в городе занимаетесь? На одном мотоцикле или на двух? Как это все происходит?

— На одном человек едет, обычно на своем мотоцикле уже, когда он получил права и купил транспорт. По двусторонней связи общаемся. Инструктор едет на другом мотоцикле сзади и контролирует.