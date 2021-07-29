В России резко подорожали моторные масла

С начала текущего года смазочные материалы стали дороже одновременно на 40 – 50 процентов. По заявлению экспертов, цены на масла и смазки, которые необходимы для регулярного обслуживания транспортных средств, продолжают увеличиваться.

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Согласно подсчётам экспертов, на конец июля средняя стоимость одного литра автомобильного моторного масла на отечественном авторынке достигает 400 – 500 руб. В январе смазка продавалась за 250 — 300 руб/литр.

Причиной этого является образовавшийся дефицит базовых масел, которые используются всеми производителями смазочных материалов. По причине режима самоизоляции, сбоев производственных/логистических цепочек по всему миру, сократили выпуск сырья для специальных моторных масел. Однако сегодня наблюдается резкое восстановление спроса. Предприятия нефтехимической отрасли не успевают за ним.