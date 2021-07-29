В России резко подорожали моторные масла

С начала текущего года смазочные материалы стали дороже одновременно на 40 – 50 процентов. По заявлению экспертов, цены на масла и смазки, которые необходимы для регулярного обслуживания транспортных средств, продолжают увеличиваться.
Согласно подсчётам экспертов, на конец июля средняя стоимость одного литра автомобильного моторного масла на отечественном авторынке достигает 400 – 500 руб. В январе смазка продавалась за 250 — 300 руб/литр.
Причиной этого является образовавшийся дефицит базовых масел, которые используются всеми производителями смазочных материалов. По причине режима самоизоляции, сбоев производственных/логистических цепочек по всему миру, сократили выпуск сырья для специальных моторных масел. Однако сегодня наблюдается резкое восстановление спроса. Предприятия нефтехимической отрасли не успевают за ним.
По заявлению экспертов, после стабилизации цен, дефицит, по всей видимости, продолжится до конца этого года. Это выгодно для производителей контрафакта, готовых отдавать свой «продукт» за копейки. При этом в некоторых регионах РФ доля контрафакта может доходить до 20 процентов. Из этого следует, что каждая пятая силовая установка функционирует на низкокачественном масле.