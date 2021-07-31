Land Rover Defender SVR может получить мотор от BMW

Весной следующего года Land Rover собирается выпустить на рынок высокопроизводительную модификацию внедорожника Defender с привычным названием SVR. Модель, которая будет быстрее, жёстче и дороже «обычного» Defender V8, получит не каноничный компрессорный 5,0-литровый V8, а 4,4-литровый битурбомотор от BMW, мощность которого превысит 600 лошадиных сил. Самый мощный из Дефендеров пока развивает 525 лошадиных сил и разгоняется до «сотни» за 5,2 секунды.
В феврале нынешнего года Land Rover представил версию Defender с 5,0-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 525 лошадиных сил, известным по другим моделям JLR. На данный момент это самый мощный серийный Defender в истории, но скоро ситуация может измениться. Как сообщает издание Motor Trend со ссылкой на собственные источники в Land Rover, придворное ателье марки уже работает над «заряженной» версией внедорожника, которая получит традиционное название SVR. Тем самым британцы хотят вывести Defender в высокомаржинальный сегмент мощных внедорожников, на которые наблюдается устойчивый спрос. Land Rover Defender SVR будет доступен в обеих модификациях — 90 и 110.
В отличие от «обычного» Defender V8, версия SVR должна получить другой мотор — 4,4-литровый V8 с битурбонаддувом мощностью более 600 лошадиных сил производства BMW. Учитывая, что младшая модель уже предлагает британскую 5,0-литровую компрессорную «восьмёрку», получается что внедорожник будет доступен с двумя V8 на выбор. Defender SVR также получит более жёсткую подвеску и мощные тормоза, перенастроенную коробку передач, а также небольшие косметические изменения. И, разумеется, более высокую цену.