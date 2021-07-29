Таксистов без QR-кодов стали отстранять в Подмосковье

Агрегаторы такси в Подмосковье на этой неделе отключили от заказов 30 водителей, у которых не было прививки от COVID-2019 и QR-кода. Согласно постановлениям, водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Агрегаторы начали отстранять от заказов водителей, которые не имеют прививки и QR-код. По результатам проверок отключили от заказов 30 водителей», - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Минтранс Подмосковья совместно с Роспотребнадзором проводят проверки в таксопарках. В пресс-службе напоминают, что водителям такси необходимо было сделать прививку первым компонентом до 15 июля, а до 15 августа – вторым. Сейчас в Подмосковье работают в сфере перевозки пассажиров 88.000 такси.