Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%. Такого мнения придерживаются дилеры, опрошенные РИА Новости.

Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится. Мы прогнозируем рост в пределах 1-3% в зависимости от бренда и модели. Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми с небольшим временным отставанием, — отметил гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич.

Он добавил, что спрос на машины с пробегом растет быстрее, поскольку существует дефицит на рынке новых автомобилей.

В «Авилоне» предсказывают, что цены на новые машины в среднем вырастут на 2-4%. Причинами называют инфляцию, колебания курса валюты и смену модельного года некоторых марок. Директор компании по маркетингу Андрей Каменский считает, что возможно повышение цен по некоторым моделям замедлится, но для этого импортёры должны переполнить рынок новыми автомобилями.

По мнению дилера «Автоdom», наиболее значительно вырастут в цене автомобили с пробегом с небольшим сроком эксплуатации.

В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили — в среднем по рынку увеличение будет от 3% до 5%, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен, — подчеркнул гендиректор компании Андрей Ольховский.