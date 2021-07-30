Daimler представит шесть новинок в один день

Концерн Daimler AG объявил дату большой онлайн-презентации, в рамках которой обещает показать сразу восемь новых автомобилей: она пройдет 5 сентября, за несколько дней до открытия автосалона в Мюнхене. Два из них уже не являются секретом — это электрический EQB и бронированный S-Class, а оставшиеся шесть — полноценные премьеры. В числе анонсированных дебютов — батарейная четырехдверка EQE, первый серийный электромобиль от AMG, гибридный Mercedes-AMG GT, электрический Smart, разработанный совместно с Geely, а также предвестник Mercedes-Maybach EQS SUV и вседорожная версия универсала С-Class All Terrain.

Фото: © Daimler © Daimler

Mercedes-Benz EQE показали на двух новых тизерах. На первом запечатлен силуэт автомобиля, и, по всей видимости, это будет седан либо лифтбек, а на втором изображении продемонстрирован салон с виртуальной панелью приборов и широкоформаным экраном информационно-развлекательной системы, объединенными под одним стеклом. Будущему EQE отведена ступень ниже флагманского EQS, по размерам он будет сравним с обычным E-Class, а в его основу ляжет архитектура MEA (Modular Electric Architecture). Известно, что производство EQE организуют на предприятии в Бремене, где уже выпускают GLC, EQC и C-Class.

Тизер Mercedes-Benz EQE

Кроме того, Mercedes-Benz готовит приподнятый C-класс во вседоржной версии All Terrain, который, как ожидается, поступит в продажу уже этой осенью и будет конкурировать с Audi A4 allroad quattro.

О прочих новинках известно куда меньше. Например, AMG готовится представить свою первую полноценную батарейную модель — скорее всего, речь идет о «заряженной» версии EQS. У AMG уже есть опыт работы над электрическим автомобилем: в 2013 году был представлен SLS AMG Electric Drive, однако массовым он не стал. Электрокар выпустили ограниченным тиражом в количестве меньше сотни экземпляров.

Второй премьерой AMG станет гибрид с установкой E-Performance. Лифтбек Mercedes-AMG GT 73 получит битурбодвигатель M 177 V8 4.0 и электромотор на задней оси с батареей емкостью 6,1 киловатт-часа. С таким набором 816-сильный гибрид будет разгоняться до 100 километров в час менее чем за три секунды.

Mercedes-Maybach EQS SUV

Прототип будущего электрического Maybach раскрыли на первом тизере всего неделю назад. По неофициальным данным, он разделит силовую установку с седаном EQS: в движение его буду приводить два электродвигателя, причем «Майбаху» может достаться 761-сильный вариант электрической установки.