Toyota обновит 37-летний Land Cruiser 70

Компания Toyota намерена обновить одну из самых старых своих моделей из ныне существующих — Land Cruiser 70. Этот автомобиль выпускают на протяжении 37 лет, и он до сих пор пользуется спросом на австралийском рынке. В течение следующего года планируется некоторые улучшения: по информации издания Motoring, Land Cruiser 70 2022 модельного году будет отличаться повышенной грузоподъемностью, а также станет более безопасным. Подробностей о нововведениях пока нет.

Фото: Motor Motor

В Австралии Toyota Land Cruiser 70 доступен с дизелем V8 объемом 4,5 литра и мощностью 205 лошадиных сил, который работает в тандеме с механической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 67,4 тысячи австралийских долларов (около 3,6 миллиона рублей по актуальному курсу), а гамма представлена трех- либо пятидверным внедорожником и пикапом с однорядной либо двухрядной кабиной.

Последнее обновление Land Cruiser 70 получил буквально в прошлом году: тогда пикапу досталась не очень современная мультимедийная система, которая не работает с Apple Carplay и Android Auto и не поддерживает цифровое радио, зато имеет 6,1-дюймовый цветной экран. Тогда же в список оборудования добавили два порта USB спереди, одну розетка на 12 В и дополнительный подстаканник для пассажира.