Автошколы будут учить вождению по новой методике

По данным экспертов, 30% аварий происходит из-за принятия водителями неправильных решений, поэтому Минпросвещения РФ заказало разработку новых программ обучения в автошколах. Действующие программы устарели и нуждаются в корректировке из-за многочисленных изменений в Правилах дорожного движения и ухудшения качества подготовки водителей, считают в ведомстве. Обучение вождению чиновники намереваются сделать более логичным и понятным.

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Как сообщает «Коммерсантъ», подведомственный Минпросвещения Институт развития профессионального образования провёл конкурс по разработке «примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств». Победителем стала компания «Движение без опасности», с которой заключат контракт на сумму 20 миллионов рублей. Действующие программы вступили в силу в августе 2014 года, но за прошедшие семь лет, отмечается в документе, в ПДД неоднократно вносились поправки, а в апреле 2021 года вступил в силу новый регламент МВД по приёму экзаменов. Профессиональная подготовка водителей, считают в Минпросвещения, находится на низком уровне, поскольку с первого раза успешно сдают экзамен всего 28-40% кандидатов.