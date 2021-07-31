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Российские автошколы будут учить вождению по новой методике

Motor.ruиещё 1
3 часа назад

По данным экспертов, 30% аварий происходит из-за принятия водителями неправильных решений, поэтому Минпросвещения РФ заказало разработку новых программ обучения в автошколах. Действующие программы устарели и нуждаются в корректировке из-за многочисленных изменений в Правилах дорожного движения и ухудшения качества подготовки водителей, считают в ведомстве. Обучение вождению чиновники намереваются сделать более логичным и понятным.

Автошколы будут учить вождению по новой методике
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает «Коммерсантъ», подведомственный Минпросвещения Институт развития профессионального образования провёл конкурс по разработке «примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств». Победителем стала компания «Движение без опасности», с которой заключат контракт на сумму 20 миллионов рублей. Действующие программы вступили в силу в августе 2014 года, но за прошедшие семь лет, отмечается в документе, в ПДД неоднократно вносились поправки, а в апреле 2021 года вступил в силу новый регламент МВД по приёму экзаменов. Профессиональная подготовка водителей, считают в Минпросвещения, находится на низком уровне, поскольку с первого раза успешно сдают экзамен всего 28-40% кандидатов.

Над документом будет работать группа экспертов, в том числе из ГИБДД. Программа должна быть готова к концу 2021 года, после чего её должно будет утвердить Минпросвещения. Новая методика обучения должна содержать больше здравого смысла, легко восприниматься и быть понятной, чтобы будущие водители не зубрили правила, а понимали логику принятия решений и получали больше практических знаний, отметили в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, который является одним из кураторов проекта.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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