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В ГИБДД разработают механизмы формирования экзаменационных билетов на права

Lenta.ru
1 час назад

Госавтоинспекция прорабатывает вопросы изменения механизма формирования билетов, а также экзаменационных задач на получение водительских прав. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников в интервью изданию «Коммерсантъ».

В ГИБДД разработают механизмы формирования экзаменационных билетов на права
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, говорить о каких-то изменениях в переработке самого теоретического экзамена в настоящее время рано.

Таким образом, с 1 апреля начали действовать новые правила сдачи экзамена на водительские права. Как напомнил Черников, теоретический экзамен остался таким же, а практический теперь состоит только из одной части — поездке по городу.

«Более 700 аварий с погибшими зафиксировано в этом году с участием начинающих водителей. Поэтому самое важное — это интеграция "молодого" водителя в транспортный поток. Для этого и была задумана упомянутая вами реформа и объединение экзаменов», — уточнил глава ГИБДД.

Он призвал опытных водителей быть лояльными и внимательными к новичкам, а также не относиться к ним агрессивно.

Ранее сообщалось, что Верховный суд проверит законность вступившего в силу в апреле 2021 года регламента МВД, который вводит новые правила сдачи экзамена на водительские права.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,МВД,
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