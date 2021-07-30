Автомобиль приморца потерял в цене 800 тысяч рублей за 5 секунд

Автомобиль жителя Приморского края всего за несколько секунд потерял в цене 800 тысяч рублей. Именно в такую сумму мужчина оценил ущерб после инцидента на дороге, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Primpress Primpress

ДТП произошло в одном из районов Приморья.

Как рассказал пострадавший, водитель совершил резкий маневр, в результате чего закидал его машину камнями. Мужчина хотел разобраться с обидчиком, но тот скрылся после того, как увидел сотрудников госавтоинспекции.

«Побил мне машину, ходил такой гордый и бесстрашный, но когда увидел экипаж ДПС, свалил в лесной массив. Машину эвакуировали», - рассказал приморец.

По его словам, нанесенный ущерб оказался значительным. «Лобовое под замену, весь автомобиль в сколах, получается всю в перекрас и возможно менять капот, бампер. С учетом утраты товарной стоимости ущерб будет большим. Автомобиль потерял в цене 800 тысяч», - добавил автовладелец.

Тем временем в социальных сетях не поверили, что реальный ущерб может быть настолько большим.

«Что там за машина, которая в цене потеряла 800 тысяч».

«Потерял в цене 800 тысяч? Очень интересно».

«Если у тебя дорогая тачка, то страхуй по КАСКО, а не ной, какой ты бедный пострадал от хулигана. 800 т.р. конечно перегнул».

«Это что за балалайка такая золотая, которая за пару камней 800 к потеряла».