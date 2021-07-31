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Водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав

Lenta.ru
2 часа назад

Российским водителям больше не придется предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их автоматически будет передавать Минздрав. Если у автомобилистов обнаружат серьезные заболевания, несовместимые с управлением машиной, то их временно лишат прав, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если врач на плановом медосмотре обнаружит у водителя заболевание, служащее противопоказанием для вождения, то его направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту. С этого момента действие водительских прав автоматически приостановится.

Однако если диагноз не подтвердится и клиника предоставит соответствующее электронное заключение, то ГИБДД восстановит действие прав у «заболевшего» водителя. При обнаружении ограничивающих противопоказаний к вождению автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с данной отметкой. А если водить машину по медицинским показаниям запрещено, то права аннулируют окончательно.

Список болезней, при которых нельзя иметь водительские права, утвержден постановлением правительства 1604. В него включены проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и другие заболевания. Предполагается, что нововведения вступят в силу в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД разработают механизмы формирования экзаменационных билетов на прав. Реоретический экзамен остался таким же, а практический теперь состоит только из одной части — поездке по городу.

Автоновости,Минздрав РФ,ГИБДД,
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