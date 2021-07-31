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Uber научит водителей-мигрантов разговаривать на нужном языке

Ferra.ru
45 минут назад

Компания Uber запустила программу обучения водителей-мигрантов иностранным для них языкам. Ранее подрядчики такси-провайдера обучались только английскому, а сейчас программа состоит из 24 языков.

Uber научит водителей-мигрантов разговаривать на нужном языке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представители компании заявили, что такое решение было приятно в связи с тем, что на европейских рынках такси, курьеров и сервисов доставки не хватает рабочих рук из местных жителей. При этом доля водителей-мигрантов в некоторых городах составляет до 90%. И чтобы дать им работу в своём сервисе, Uber запускает совместную программу с компаний Rosetta Stone, которая специализируется на разработке лингвистических курсов.

Все языки будут интегрированы в известное водителям приложение Uber и адаптированы под конкретный рынок. Языковые курсы станут одновременно и стимулом возвращения в профессию людей, бросивших или потерявших работу из-за пандемии, для этого компания будет выплачивать некие бонусы.

Коснётся ли это нововведение России неизвестно.

Автоновости,Uber,
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