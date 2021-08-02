Составлен рейтинг популярных подержанных премиум-кроссоверов

Эксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых популярных подержанных премиум-кроссоверов на российском рынке в первом полугодии 2021 года. Средняя цена представительских вседорожников на «вторичке» увеличилась до 1,4 миллиона рублей — это на 27,2 процента больше, чем в первом полугодии 2020 года и на 14,7 процента больше, чем во втором полугодии 2020 года. Несмотря на удорожание, число сделок в сегменте увеличилось почти на 18 процентов.

По данным «Авито», самым востребованным на вторичном рынке премиум-кроссовером оказался BMW X5. На долю этой модели приходится 11% сделок в категории, а средняя цена составляет 959 тысяч рублей. На второй строчке Lexus RX: его доля 5,6%, а цена — 1,55 миллиона рублей. В тройку входит Mercedes-Benz ML/GLE с показателями 4,6% и 780 тысяч рублей.

Замыкают пятёрку ещё два баварских кроссовера — BMW X6 и BMW X3. Кросс-купе в среднем стоит 1,73 миллиона рублей, более компактный «икс третий» — 1,24 миллиона рублей. Чаще всего представительские вседорожники на «вторичке» покупают в Москве и Московской области (34% продаж), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11% продаж) и Краснодарском крае (6% продаж). Много сделок по дорогим подержанным кроссоверам в Татарстане (3%), Башкортостане и Дагестане, а также в Нижегородской и Ростовской областях (по 2%).