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Названы самые популярные подержанные премиум-кроссоверы в России

Motor.ru
59 минут назад

Эксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых популярных подержанных премиум-кроссоверов на российском рынке в первом полугодии 2021 года. Средняя цена представительских вседорожников на «вторичке» увеличилась до 1,4 миллиона рублей — это на 27,2 процента больше, чем в первом полугодии 2020 года и на 14,7 процента больше, чем во втором полугодии 2020 года. Несмотря на удорожание, число сделок в сегменте увеличилось почти на 18 процентов.

Составлен рейтинг популярных подержанных премиум-кроссоверов
Фото: Motor.ruMotor.ru

По данным «Авито», самым востребованным на вторичном рынке премиум-кроссовером оказался BMW X5. На долю этой модели приходится 11% сделок в категории, а средняя цена составляет 959 тысяч рублей. На второй строчке Lexus RX: его доля 5,6%, а цена — 1,55 миллиона рублей. В тройку входит Mercedes-Benz ML/GLE с показателями 4,6% и 780 тысяч рублей.

Замыкают пятёрку ещё два баварских кроссовера — BMW X6 и BMW X3. Кросс-купе в среднем стоит 1,73 миллиона рублей, более компактный «икс третий» — 1,24 миллиона рублей. Чаще всего представительские вседорожники на «вторичке» покупают в Москве и Московской области (34% продаж), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11% продаж) и Краснодарском крае (6% продаж). Много сделок по дорогим подержанным кроссоверам в Татарстане (3%), Башкортостане и Дагестане, а также в Нижегородской и Ростовской областях (по 2%).

На прошлой неделе эксперты «Авито» назвали самые продаваемые легковушки на российском вторичном рынке. В лидерах оказались модели Lada и Toyota, но без неожиданностей не обошлось.

Автоновости,Lexus RX,BMW X5,BMW X3,BMW X6,Lexus,Toyota,BMW,Mercedes-Benz,Lada,
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