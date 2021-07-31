СМИ: Россиян собрались лишать водительских прав из-за заболеваний

Медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения", который разработали МВД России совместно с Минздравом.

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По данным издания, поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, где будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.

Поясняется, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что может создать угрозу безопасности движения.

При обнаружении такого заболевания, медицинская организация должна будет сообщить об этом в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается. При этом управление автомобилем в данном случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Уточняется, что в случае выявления ограничений к управлению транспортным средством водителю предложат получить новые права с соответствующей отметкой, если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.

Планируется, что новый законопроект вступит в силу 1 марта 2022 года.