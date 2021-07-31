Эксперты дали советы начинающим автомобилистам

Эксперты компании «СберАвто» дали начинающим водителям несколько советов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Начинающему водителю при выборе первого авто необходимо убедиться, что машина способна обеспечить безопасность во время поездки. Если автомобиль не имеет таких элементов, как подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов и т. д., следует сделать выбор в пользу другого варианта», — советуют специалисты.

Отмечается, что новичку будет легче с машиной простой в управлении и эксплуатации, а также имеющей хороший обзор и компактные габариты. Также на заднее стекло автомобиля стоит наклеить знак «начинающий водитель», который предупредит других участников движения, что автомобилист недавно за рулем, поэтому может растеряться в неожиданных дорожных ситуациях, и стоит проявить терпение.

В первое время лучше заранее продумывать план поездки: изучить маршрут и актуальную информацию о пробках и дорожных происшествиях. Эксперты советуют сначала практиковаться на маршрутах, которые не вызывают сомнений, а также выезжать на дорогу в компании опытного водителя.