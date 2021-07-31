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Эксперты дали советы начинающим автомобилистам

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Эксперты компании «СберАвто» дали начинающим водителям несколько советов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперты дали советы начинающим автомобилистам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Начинающему водителю при выборе первого авто необходимо убедиться, что машина способна обеспечить безопасность во время поездки. Если автомобиль не имеет таких элементов, как подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов и т. д., следует сделать выбор в пользу другого варианта», — советуют специалисты.

Отмечается, что новичку будет легче с машиной простой в управлении и эксплуатации, а также имеющей хороший обзор и компактные габариты. Также на заднее стекло автомобиля стоит наклеить знак «начинающий водитель», который предупредит других участников движения, что автомобилист недавно за рулем, поэтому может растеряться в неожиданных дорожных ситуациях, и стоит проявить терпение.

В первое время лучше заранее продумывать план поездки: изучить маршрут и актуальную информацию о пробках и дорожных происшествиях. Эксперты советуют сначала практиковаться на маршрутах, которые не вызывают сомнений, а также выезжать на дорогу в компании опытного водителя.

Кроме того, не стоит сразу после получения прав прекращать процесс обучения: важно следить за изменениями в ПДД, также можно пройти дополнительные программы повышения квалификации вроде экстремального вождения в зимних условиях.

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