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ГИБДД предупредила о начале «сплошных проверок» на дорогах

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад

Водителей во многих регионах России в эти выходные будут проверять на состояние алкогольного опьянения, соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машин и так далее.

ГИБДД предупредила о «сплошных проверках» водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости – и на употребление наркотических веществ», – говорится в сообщении инспекции, передает РИА «Новости».

В ведомстве объяснили, что основная цель «сплошных проверок» – профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.

СМИ: Россиян собрались лишать водительских прав из-за заболеваний

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников перечислил основные причины аварий. Среди них наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление автомобилями в нетрезвом виде.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,РИА Новости,
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