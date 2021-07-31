ГИБДД предупредила о «сплошных проверках» водителей

«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости – и на употребление наркотических веществ», – говорится в сообщении инспекции, передает РИА «Новости».