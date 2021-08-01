Эксперт назвал спасение от жары в авто с кондиционером опасным

«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем - ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль - средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения. Спать в автомобиле - не лучший вариант», - объяснил эксперт свою позицию.