АвтоВАЗ удешевил интерьер «вседорожной» Lada Granta

АвтоВАЗ решил слегка подкорректировать внутреннее убранство Lada Granta Cross. Приподнятая версия «бюджетника» отечественной марки лишилась накладок на ручки дверей в цвете «Черный лак»: теперь это обычные накладки с неокрашенным тиснением. Об упрощении оформления «Гранты» сообщает сайт «Лада.Онлайн», который ознакомился с письмом, разосланным официальным дилерам Lada. На рекомендованные розничные цены модели изменение не повлияет.

Фото: Пресс-служба "АвтоВАЗ" Пресс-служба "АвтоВАЗ"

Сообщается, что Granta Cross лишились ручек «под черный лак» 1 августа 2021 года. Изменение локальное: судя по всему, лакированные вставки в передней панели останутся на месте. Стоимость «вседорожной» версии тоже не изменится: на сегодняшний день за Granta Cross дилеры просят от 652 900 до 759 900 рублей.

Ранее в июле АвтоВАЗ уже упрощал оснащение Granta Cross, но путем вывода на рынок новых версий с пониженным ценником – Luxe Light и Comfort Light. В первом случае модель оставили без аудиосистемы с Bluetooth, а во втором к списку исключенных опций прибавились SD-карта, USB и Hands Free.