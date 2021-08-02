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УАЗ возобновил работу после летних каникул

Автостат
59 минут назад

Ульяновский автозавод сегодня возобновил производство автомобилей после летнего корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля по 1 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что предприятие планирует работать по стандартному пятидневному графику.

УАЗ возобновил работу после летних каникул
Фото: УАЗУАЗ

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года Ульяновский автозавод выпустил 20446 автомобилей, а наиболее массовыми моделями на конвейере предприятия в отчетный период стали флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» (8373 шт.) и СГР (7205 шт.).

Напомним, за шесть месяцев 2021 года Ульяновский автозавод увеличил продажи в России на 7% до 13176 автомобилей. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,5% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Стоит отметить, что в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Кроме того, новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено.

Автоновости,УАЗ,
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