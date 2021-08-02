Обозначены сроки появления водородного Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью РБК-ТВ, что серийный водородомобиль Aurus, анонсированный в мае этого года, появятся на рынке уже в ближайшие несколько лет. «В наших планах — использование более мощных электрических двигателей и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов, — заявил Мантуров. — К 2024 году мы планируем сделать серийный образец, который будет поставляться на рынок».

Фото: Aurus Aurus

В мае этого года в ходе запуска серийного производства Aurus Senat в Елабуге был представлен прототип седана Aurus на водороде, однако никаких подробностей о нем не сообщалось. Тогда же стало известно, что автопроизводитель намерен в будущем модернизировать нынешнюю гибридную установку в угоду экологии: ее электрическая составляющая станет мощнее, а ДВС, наоборот, подвергнут «даунсайзингу».

Прототип водородного Aurus

ТАСС в свою очередь со ссылкой на директора по маркетингу НАМИ Дамира Каримова сообщал, что институт прорабатывает возможность создания полностью электрического Aurus. Батарейный автомобиль на электрической платформе будет прорабатываться в течение нескольких следующих лет.

Мантуров в свою очередь уточнил сроки появления таких автомобилей на рынке — это произойдет в 2024 году.