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Обозначены сроки появления водородного Aurus

Motor.ruиещё 3
3 часа назад

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью РБК-ТВ, что серийный водородомобиль Aurus, анонсированный в мае этого года, появятся на рынке уже в ближайшие несколько лет. «В наших планах — использование более мощных электрических двигателей и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов, — заявил Мантуров. — К 2024 году мы планируем сделать серийный образец, который будет поставляться на рынок».

Обозначены сроки появления водородного Aurus
Фото: AurusAurus

В мае этого года в ходе запуска серийного производства Aurus Senat в Елабуге был представлен прототип седана Aurus на водороде, однако никаких подробностей о нем не сообщалось. Тогда же стало известно, что автопроизводитель намерен в будущем модернизировать нынешнюю гибридную установку в угоду экологии: ее электрическая составляющая станет мощнее, а ДВС, наоборот, подвергнут «даунсайзингу».

Прототип водородного Aurus

ТАСС в свою очередь со ссылкой на директора по маркетингу НАМИ Дамира Каримова сообщал, что институт прорабатывает возможность создания полностью электрического Aurus. Батарейный автомобиль на электрической платформе будет прорабатываться в течение нескольких следующих лет.

Мантуров в свою очередь уточнил сроки появления таких автомобилей на рынке — это произойдет в 2024 году.

Пока же седан и лимузин комплектуются бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 литра с двумя турбокомпрессорами (собственная разработка НАМИ) и 62-сильным электромотором. С такой установкой и девятидиапазонным автоматом седан разгоняется до 100 километров в час за шесть секунд. Сборка серийных автомобилей налажена на мощностях завода Sollers в Ебалуге, цены на них будут начинаться с отметки 18 миллионов рублей.

Автоновости,Денис Мантуров,Sollers,Минпромторг,РБК,ИТАР-ТАСС,
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