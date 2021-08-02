Автошколы в России сменят методику обучения вождению

В автошколах России начнут учить вождению по новой методике. Ученики в автошколах должны научиться правильной логике принятия решений на дороге. В новой программе также планируют сделать упор на практические знания.

Победителя конкурса уже определили - с ним будут подписывать контракт на 20 млн рублей. Те методики, по которым сейчас обучаются водители, были разработаны еще 7 лет назад. За это время многое поменялось. Вносились поправки в ПДД, а весной этого года экзамен в ГИБДД начали принимать по новому стандарту.