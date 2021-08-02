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Автошколы в России сменят методику обучения вождению

Car.ru
1 час назад

В автошколах России начнут учить вождению по новой методике. Ученики в автошколах должны научиться правильной логике принятия решений на дороге. В новой программе также планируют сделать упор на практические знания.

Автошколы в России сменят методику обучения вождению
Фото: Car.ruCar.ru

Министерство просвещения заинтересовалось вопросом качества обучения в автошколах. Профильное министерство имеет собственный взгляд на данную проблему. Главная цель на данный момент - разработать примерные программы профессионального обучения. Поэтому ведомство организовало конкурс.

Победителя конкурса уже определили - с ним будут подписывать контракт на 20 млн рублей. Те методики, по которым сейчас обучаются водители, были разработаны еще 7 лет назад. За это время многое поменялось. Вносились поправки в ПДД, а весной этого года экзамен в ГИБДД начали принимать по новому стандарту.

Новый документ должен быть представлен уже к концу этого года. После этого проект должен будет получить одобрение от Минпросвещения.

Автоновости,ГИБДД,
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