Мантуров назвал сроки начала серийного производства электрокара Zetta

Серийный выпуск российских электромобилей Zetta начнется до конца 2021 года. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью «РБК-ТВ».

"Zetta самый маленький на сегодня электрический автомобиль, который разрабатывается и завершаются его испытания, мы рассчитываем, все-таки до конца года уже будет запущено серийное производство», — отметил министр.

Кроме того, Мантуров сообщил, что доля выпускаемых электрифицированных автомобилей к 2030 году достигнет 10% в общем объеме выпускаемых в России машин. Также он сообщил, что к 2024 году ожидается начало производства серийных моделей Aurus, работающих на водороде.