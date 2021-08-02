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Мантуров назвал сроки запуска производства электрокара Zetta в России

ИА Regnum
4 часа назад

Серийный выпуск российских электромобилей Zetta начнется до конца 2021 года. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью «РБК-ТВ».

Мантуров назвал сроки начала серийного производства электрокара Zetta
Фото: Zetta Zetta

"Zetta самый маленький на сегодня электрический автомобиль, который разрабатывается и завершаются его испытания, мы рассчитываем, все-таки до конца года уже будет запущено серийное производство», — отметил министр.

Кроме того, Мантуров сообщил, что доля выпускаемых электрифицированных автомобилей к 2030 году достигнет 10% в общем объеме выпускаемых в России машин. Также он сообщил, что к 2024 году ожидается начало производства серийных моделей Aurus, работающих на водороде.

Ранее главный конструктор проекта «Единая модульная платформа» ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Вадим Переверзев сообщил, что под маркой Aurus разработаны автомобили в кузовах седан, лимузин (обычный и бронированный), средний лимузин, кабриолет, внедорожник и минивэн.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,РБК,
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